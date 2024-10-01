Каким будет октябрь в Казахстане: прогноз синоптиков

Синоптики рассказали, чего ожидать казахстанцам от погоды в октябре, передает Tengrinews.kz.
Согласно прогнозу, в течение первой декады месяца на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.
В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:
На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:
"В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10...+18 градусов, в южной половине и на западе республики до +20...+28 градусов", - рассказали метеорологи.
Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.
Предполагается колебание температуры воздуха:
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