Каким будет октябрь в Казахстане: прогноз синоптиков

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Согласно прогнозу, в течение первой декады месяца на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.

В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:

на западе республики ночью от +3...+12 до -3...+5, днем от +18...+27 до +13..+22 градусов;

на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0...+8 до -1...-6, днем от +17...+25 до +5...+13 градусов.

На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:

на юго-западе, на юге ночью от +10...+18 до +7...+15, днем от +23...+28 до +20...+25 градусов;

на юго-востоке ночью от +5...+13 до +10...+15, днем от +20...+25 до +15...+20 градусов.

"В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10...+18 градусов, в южной половине и на западе республики до +20...+28 градусов", - рассказали метеорологи.

Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

Предполагается колебание температуры воздуха: