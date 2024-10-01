Новая международная трасса появится в Казахстане

В Казахстане появится новая международная трасса, соединяющая Казахстан, Россию и Монголию, передает Tengri Auto .

Фото: Tengrinews.kz

По данным Министерства транспорта, проект предполагает прокладку маршрута через Усть-Каменогорск, Риддер и российский населенный пункт Туэкта, с выходом на границу Монголии. Протяженность казахстанского участка от Усть-Каменогорска до границы с Россией составит 189 километров.

Основная часть маршрута пролегает по территории России. В случае согласия российской стороны на участие в проекте общая протяженность дороги сократится до 837 километров.

На данный момент существующая дорога, соединяющая Усть-Каменогорск и монгольскую границу через Рубцовск, Барнаул и Туэкту, составляет 1 604 километра.