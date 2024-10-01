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01.10.2024, 12:51

Новая международная трасса появится в Казахстане

Новости Казахстана 0 372

В Казахстане появится новая международная трасса, соединяющая Казахстан, Россию и Монголию, передает Tengri Auto.

Фото: Tengrinews.kz
Фото: Tengrinews.kz

По данным Министерства транспорта, проект предполагает прокладку маршрута через Усть-Каменогорск, Риддер и российский населенный пункт Туэкта, с выходом на границу Монголии. Протяженность казахстанского участка от Усть-Каменогорска до границы с Россией составит 189 километров.

Основная часть маршрута пролегает по территории России. В случае согласия российской стороны на участие в проекте общая протяженность дороги сократится до 837 километров.

На данный момент существующая дорога, соединяющая Усть-Каменогорск и монгольскую границу через Рубцовск, Барнаул и Туэкту, составляет 1 604 километра.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Расстояние то сократиться, а почему не написали сколько времени будет занимать прохождение пограничных постов, вот вам и ответ. А так то россия согласиться, они тоже любят пилить бюджетные деньги. Не забудьте этот участок сразу сделать платным.
01.10.2024, 09:36
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