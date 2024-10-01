Смена часового пояса: казахстанец подал иск против правительства

Гражданин А. обратился в административный суд столицы с иском к правительству РК в лице Министерства торговли и интеграции, которым просил признать незаконными:
Суд в Астане вернул иск об оспаривании решения о переводе времени в Казахстане, передает NUR.KZ.
Вместе с тем требования истца в первоначально заявленном виде не подлежали рассмотрению в порядке административного судопроизводства.
В этой связи судом в рамках реализации принципа активной роли суда истцу было разъяснено право уточнить свои требования и рекомендовано изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика).
В установленные судом сроки никаких заявлений об уточнении или дополнении административного иска в суд не поступило. Таким образом, истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил (не изменил), в связи с чем иск был возращен.
Решение не вступило в законную силу.
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