Смена часового пояса: казахстанец подал иск против правительства

Суд в Астане вернул иск об оспаривании решения о переводе времени в Казахстане, передает NUR.KZ.

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Гражданин А. обратился в административный суд столицы с иском к правительству РК в лице Министерства торговли и интеграции, которым просил признать незаконными:

постановление Правительства от 19 января 2024 года «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года № 1749 «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан»;

решение рабочей группы при Правительстве от 2 августа 2024 года об отказе в удовлетворении петиции «Вернем время назад» и доступа к информации;

ответ от 1 августа 2024 года;

ответ от 27 августа 2024 года.

Вместе с тем требования истца в первоначально заявленном виде не подлежали рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

В этой связи судом в рамках реализации принципа активной роли суда истцу было разъяснено право уточнить свои требования и рекомендовано изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика).

В установленные судом сроки никаких заявлений об уточнении или дополнении административного иска в суд не поступило. Таким образом, истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил (не изменил), в связи с чем иск был возращен.

Решение не вступило в законную силу.