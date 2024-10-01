Как будет выглядеть Единый пакет медицинской помощи в Казахстане

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В 2023 году государственные расходы на систему здравоохранения составили, по данным министерства здравоохранения РК, 2,9 трлн тенге – это 2,5% от ВВП, 66% от общего бюджета здравоохранения. Из этой суммы расходы на обеспечение государственного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) израсходовано 1,3 трлн тенге. Сейчас в министерстве формируют Единый пакет медицинской помощи, в котором оптимизируют избыточные гарантии государства в рамках ГОБМП, но при этом онкологические скрининги станут бесплатными для всех граждан, независимо от их статуса в фонде обязательного социального медицинского страхования. Сейчас такие скрининги доступны только застрахованным в системе ОСМС, передает inbusiness.kz.

За что будет платить бюджет

По информации директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гульнары Сарсенбаевой, бесплатной станет и консультативно-диагностическая помощь при подозрении на 13 социально значимых заболеваний. Это туберкулез, ВИЧ, хронические вирусные гепатиты и циррозы печени, злокачественные новообразования, психические, поведенческие расстройства, орфанные заболевания, сахарный диабет, острый инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), ревматизм, детский церебральный паралич, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни ЦНС, системные поражения соединительной ткани. На сегодня бесплатная консультативно-диагностическая помощь предусмотрена только при двух социально значимых болезнях – туберкулезу и ВИЧ.

Реформирование пакетов медицинской помощи, по словам Гульнары Сарсенбаевой, минздрав проводит на основе поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева из послания народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм". В нем говорится, что "надо сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Все, что сверх него должно оплачиваться через систему страхования."

Вопросы определения Единого пакета медицинской помощи, добавила Гульнара Сарсенбаева, входят в число одних из обсуждаемых вариантов и проектов.

"В настоящее время окончательное решение не принято, так как реализация всех проектов возможна при наличии ряда обязательных условий, в том числе принятие нормативно-правовых актов, которые требуют широкого обсуждения с гражданским обществом и непосредственным участием всех заинтересованных структур в реализации поручения президента Республики Казахстан", - объяснила она.

Число больных сахарным диабетом растет

Недавние заявления министра здравоохранения Акмарал Альназаровой на брифинге в правительстве о том, что пакеты ГОБМП и социально значимых заболеваний значительно перетасуют, в частности, уберут из гарантированного объема медпомощи сахарный диабет, вызвали широкий общественный резонанс. Первыми публично подняли проблему диабетические организации.

Отвечая на запрос inbusiness.kz, Гульнара Сарсенбаева сообщила, что общие расходы на сахарный диабет (Е10-Е11) - а это консультативно-диагностические услуги, амбулаторное лекарственное обеспечение, стационар - в 2023 году составили 66 млрд тенге. В республике, по данным информационной системы "Электронный регистр диспансерных больных" (ИС ЭРДБ), на 1 сентября 2024 года зарегистрировано 514 575 человек с сахарным диабетом. Из них СД 2-го типа - 484 855, что составляет 95 %. На СД 1-го типа, соответственно, приходится 5% от страдающих этим недугом. При этом диабет опасен осложнениями. По информации минздрава, осложнения у пациентов с СД бывают в основном сосудистого характера, с поражением сердца, почек. Также это нарушение зрения.

"Ежегодно прирост в среднем составляет порядка 8 – 10% по СД 2-го типа (34000 случаев за 2023 год) и не более 5% по СД 1-го типа (1329 случаев за 2023 год). Среди пациентов с СД 2-го типа более 90% - лица старше 40 лет, - объяснила представитель минздрава. - Пациенты с СД обеспечиваются в рамках 46 лекарственными средствами, из них - 20 наименований инсулина, и 14 наименованиями медицинских изделий".

Вместе с ростом заболеваемости сахарным диабетом растут расходы бюджета на эту нозологию. В 2021 году пациентов с сахарным диабетом в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) обеспечили лекарствами и медицинскими изделиями на сумму 31 млрд тенге, в 2022 году - на 38 млрд тенге, и в 2023 году - на 45,5 млрд тенге.