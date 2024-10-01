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01.10.2024, 14:33

Опубликованы данные об инфляции в Казахстане

Новости Казахстана 0 360

Бюро национальной статистики опубликовало данные об инфляции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Инфляция за месяц в Казахстане

По данным Бюро нацстатистики, месячный индекс потребительских цен в сентябре замедлился и составил 0,4 процента (в августе - 0,6 процента). Цены на платные услуги повысились на 1 процент, на непродовольственные товары - на 0,6 процента. Индекс цен на продовольственные товары остался без изменений.

Повышение цен за месяц:

  • обучение в вузе - на 10,3 процента;
  • дрова - на 2,9 процента;
  • уголь каменный - на 2,5 процента;
  • огурцы - на 11,9 процента.

Снижение цен за месяц:

  • картофель - на 13,5 процента;
  • виноград - на 10,3 процента;
  • лук репчатый - на 10 процентов.

Инфляция за год в Казахстане

Годовая инфляция в сентябре составила 8,3 процента. Цены на платные услуги повысились на 13,6 процента, непродовольственные товары - на 7,6 процента, продовольственные товары - на 5,1 процента.

По сравнению с сентябрем прошлого года тарифы на отопление центральное повысились на 33 процента, холодную воду - на 29,4 процента, водоотведение - на 24 процента, электроэнергию - на 23,7 процента, вывоз мусора - на 18,1 процента, горячую воду - на 17,4 процента, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 12 процентов.

Плата за аренду жилья повысилась на 12,3 процента. Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 19,3 процента, связи - на 15 процентов, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12,9 процента, здравоохранения, ритуальные услуги - по 11,6 процента, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий - на 11 процентов, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств - на 10,5 процента, общественного питания - на 9,3 процента, образования - на 8,7 процента. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 16,8 процента, в такси - на 12,2 процента, городским автобусом - на 11,7 процента, железнодорожным пассажирским транспортом - на 9,5 процента.

Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 39,8 процента, легковые автомобили отечественной сборки новые - на 31,5 процента, фармацевтическую продукцию - на 12 процентов, одежду и обувь - на 10,7 процента, мебель и предметы домашнего обихода - на 10 процентов, товары личного пользования - на 7,6 процента, строительные материалы - на 6,3 процента. Дрова подорожали на 10,6 процента, уголь каменный - на 9,8 процента, сжиженный газ в баллонах - на 9,2 процента.

Повышение цен отмечено на помидоры на 28,2 процента, огурцы - на 22,5 процента, табачные изделия - на 17,4 процента, минеральную и питьевую воду - на 14,4 процента, кондитерские изделия - на 13,6 процента, бананы - на 12,9 процента, яйца - на 11,8 процента, прохладительные напитки - на 11,6 процента, фруктовые и овощные соки - на 10,8 процента, картофель - на 10,2 процента.

Снижение же цен наблюдалось на капусту белокочанную на 26,5 процента, крупу гречневую - на 22,5 процента, морковь - на 12,8 процента, масло подсолнечное - на 12,1 процента.

В региональном разрезе в сентябре в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в 11 регионах, из них наибольший - в Астане (10,3 процента), в Мангистауской (9,8 процента), Восточно-Казахстанской (9,2 процента) областях.

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