Призера чемпионата мира по дзюдо ударили ножом в Алматы

В социальных сетях появилась информация о том, что призера чемпионата мира по дзюдо в драке ударили ножом в Алматы, передает Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

В социальных сетях появилось видео нападения. Сама драка на кадрах не видна, так как действие скрывают припаркованные авто, однако видно, как в какой-то момент группа парней собирается за внедорожником, там происходит потасовка, а затем они быстро уходят.

Согласно публикациям в социальных сетях, якобы дзюдоист Дамир Исаханов был ранен ножом в область сердца и по счастливой случайности остался жив.

В департаменте полиции Алматы факт нападения подтвердили.