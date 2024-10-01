Призера чемпионата мира по дзюдо ударили ножом в Алматы

В социальных сетях появилась информация о том, что призера чемпионата мира по дзюдо в драке ударили ножом в Алматы, передает Tengrinews.kz.
В социальных сетях появилось видео нападения. Сама драка на кадрах не видна, так как действие скрывают припаркованные авто, однако видно, как в какой-то момент группа парней собирается за внедорожником, там происходит потасовка, а затем они быстро уходят.
Согласно публикациям в социальных сетях, якобы дзюдоист Дамир Исаханов был ранен ножом в область сердца и по счастливой случайности остался жив.
В департаменте полиции Алматы факт нападения подтвердили.
"По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Досудебное расследование проводится при строгом соответствии принципам всесторонности, полноты и объективности. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы", - сообщили в ведомстве.
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