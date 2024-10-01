Есть ли проблемы с Googlе у казахстанцев из-за единого телефонного кода с Россией

В сентябре компания Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян. Некоторые казахстанцы при этом жалуются на отсутствие SMS с кодом подтверждения, передает NUR.KZ.
"Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", — добавили в ведомстве.
Отметим, что у Казахстана с Россией общий телефонный код +7. Вероятно, по этой причине у ряда казахстанцев также наблюдаются проблемы с получением SMS от Google: при входе в аккаунт, при работе в Google ads и др.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Минцифры РК. Нам сообщили, что проблемы, видимо, являются частными случаями, а не глобальной тенденцией.
"На сегодняшний день Казахстан использует интегрированный международный код "+7" совместно с Российской Федерацией в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (далее – Соглашение), заключенным между ведомствами связи двух стран. В рамках данного Соглашения у двух стран имеются разделения по использованию DEF кодов.
В данный момент, какие-либо проблемы по созданию нового аккаунта в Google или получение SMS по международному коду "+7" не наблюдаются", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Напомним, в сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.
Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.
В октябре 2021 года Асхат Оразбек сообщил, что сменить телефонный код на +997 было его инициативой.
Отмечалось, что резервирование нового кода для нашей страны – это не чья-то вольность, а насущная необходимость. Так как соглашение по предоставлению кода Казахстану подготовила Россия, и в случае каких-либо разногласий, договор может быть расторгнут в течение полугода.
В марте глава ведомства Багдат Мусин заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.
Однако в ноябре прошлого года в Минцифры пояснили, что в ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.
Потому эксперты повторно провели переговоры с Международным союзом электросвязи и приняли решение оставить без изменения код +7.
В июне глава Минцифры рассказал, почему в Казахстане передумали менять телефонный код с +7 на +9. Он выразил личное мнение по ситуации, сказав об отсутствии желания перезаписывать все сохраненные номера и заново регистрироваться в приложениях. А также сказал, что для принятия решения по этому вопросу были встречи с операторами связи.
"Совместно с операторами связи консультации проводились, и было общее мнение, что с учетом финансово-экономической и технической целесообразности именно остаться на +7", - заявил Мадиев.
Также его спросили, не возникнет ли у казахстанцев проблем со связью в случае мировых санкций против РФ, поскольку код +7 Казахстан использует совместно с Россией.
"Что касается санкций - я рисков в этом плане не вижу абсолютно", - ответил глава Минцифры.
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