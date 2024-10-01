Генпрокуратура предупредила казахстанцев о “неосновательном обогащении“

В Генеральной прокуратуре рассказали о механизме взыскания денежных средств с дропперов за неосновательное обогащение, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых дропперов. Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом. Основные схемы включают финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников.
"Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с дропперов денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК. На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решения, где с дропперов взыскано более 110 миллионов тенге. При этом в случае установления непосредственной причастности дропперов к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники", - рассказали в Генпрокуратуре.
Одновременно прорабатываются вопросы по привлечению дропперов к административной и уголовной ответственности за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационнных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение.
"Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям", - обратились в Генпрокуратуре.
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