18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.19
538.45
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.10.2024, 17:22

Генпрокуратура предупредила казахстанцев о “неосновательном обогащении“

Новости Казахстана 0 616

В Генеральной прокуратуре рассказали о механизме взыскания денежных средств с дропперов за неосновательное обогащение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых дропперов. Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом. Основные схемы включают финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников.

"Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с дропперов денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК. На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решения, где с дропперов взыскано более 110 миллионов тенге. При этом в случае установления непосредственной причастности дропперов к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники", - рассказали в Генпрокуратуре.

Одновременно прорабатываются вопросы по привлечению дропперов к административной и уголовной ответственности за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационнных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение.

"Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям", - обратились в Генпрокуратуре.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?