Школьница случайно выстрелила в глаз мальчику в Павлодарской области

Павлодар. 1 октября. КазТАГ – Школьница случайно выстрелила в глаз мальчику игрушечным пистолетом в Павлодарской области, передает КазТАГ.

фото: КазТАГ/©Мадина Алимханова

«1 октября 2024 года в одной из школ Железинского района учащаяся пятого класса достала игрушечный пистолет из портфеля и показывала одноклассницам, нечаянно попав игрушечной пулькой проходившему мимо ученику шестого класса в область глаза», - сообщили в управлении образования Павлодарской области во вторник.

В ведомстве добавили, что по данному факту проведено служебное расследование.

Пострадавшего мальчика вначале доставили в районную больницу, затем после осмотра врача в Павлодарскую детскую областную больницу.

Диагноз: ушиб глазного яблока и ссадина конъюктивы.

Ребенок госпитализирован в офтальмологическое отделение для динамического наблюдения.