На вопрос о возможных противниках Казахстана ответили в Минобороны

В Министерстве обороны Казахстана высказались о финансировании Вооруженных сил, а также оценили их боеспособность на данный момент, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно ответу ведомства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, сегодня Вооруженные силы Казахстана действительно нуждаются в дополнительном финансировании.

"С учетом возможностей республиканского бюджета расходы Министерства обороны на 2025 год поддержаны республиканской бюджетной комиссией в размере 0,68 процента от ВВП. Дополнительная потребность имеется. Данный вопрос будет рассматриваться при уточнении бюджета 2025 года", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве также дали оценку боеспособности страны на данный момент.

"Согласно Военной доктрине Республики Казахстан, обеспечение военной безопасности республики носит оборонительный характер и отражает приверженность Казахстана к приоритетному использованию для защиты национальных интересов дипломатических, политических, правовых, экономических и других невоенных средств. Республика Казахстан не рассматривает ни одно из государств в качестве противника", - говорится в ответе.

В целях повышения боеспособности армии активно совершенствуется система обучения и тренировок, внедряются современные методы и технологии подготовки военнослужащих. Особое внимание уделяется улучшению боевых навыков и тактической подготовке, что позволяет нашим Вооруженным силам эффективно действовать в различных условиях и адаптироваться к изменяющейся обстановке.

"Активно развивается международное военное сотрудничество и участие в многонациональных учениях, что способствует обмену опытом и улучшению взаимодействия с партнерами. Эти инициативы направлены на укрепление уверенности в собственных Вооруженных силах, способности нашей армии эффективно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность нашего народа", - добавили в министерстве.

Как отмечается, стратегия по повышению боеготовности и модернизации Вооруженных сил Казахстана ориентирована на создание современной, мобильной и мощной армии, способной справиться с вызовами XXI века, а также обеспечить национальную безопасность в условиях быстро меняющейся геополитической обстановки.

Ранее депутат Мажилиса Ермурат Бапи выразил недовольство объемом расходов страны на оборону.

Напомним: в сентябре в Казахстане был объявлен осенний призыв. На срочную воинскую службу призовут граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Призывники отправятся служить в подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии МВД, Пограничной службы КНБ, МЧС и Службы государственной охраны.