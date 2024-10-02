Крупный долг мог стать причиной покушения на чемпиона Азии по дзюдо в Алматы

Поводом для покушения на чемпиона Азии по дзюдо среди молодежи Дамира Исаханова могла стать крупная сумма денег, которую спортсмену задолжали знакомые, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК .

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"Одни люди были должны ему много денег. Задолжали около 300 тысяч долларов. Половину отдали домом, остальное не возвращали. Назначили встречу возле ресторана. Дамир позвонил мне и попросил пойти с ним, потому что требовалась консультация юриста. С нами пошла теща Дамира. Мы были недалеко и все видели", - рассказал юрист Алишер Алишов.

Нападение на дзюдоиста произошло в прошлый понедельник. Потасовка на парковке попала в объектив камеры наблюдения. В какой-то момент знакомые завели Дамира в проход между машинами. А через несколько секунд стали быстро расходиться. Теща и юрист нашли окровавленного спортсмена возле фонтана.

Сейчас жизни атлета ничто не угрожает. Одного из подозреваемых задержали. Детали расследования пока не разглашаются.

"По данному факту управлением полиции Алматинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Дамир Исаханов является мастером спорта, чемпионом Азии и призером чемпионата мира по дзюдо среди молодежи.