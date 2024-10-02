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02.10.2024, 09:21

Дело о платных парковках в Алматы: Мурата Боранбаева ищут уже больше 2 лет

Новости Казахстана 0 397

В Генеральной прокуратуре и Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о розыске Мурата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, что брат известного бизнесмена проходил подозреваемым по делу платных парковок Алматы - "А-паркинга". Несколько лет назад, когда началось расследование, он был объявлен в розыск.

Фото: Портал органов правовой статистики / qamqor.gov.kz
Фото: Портал органов правовой статистики / qamqor.gov.kz

Как сообщили в Генпрокуратуре, дело все еще расследуется.

"Уголовное дело по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК находится в производстве департамента экономических расследований города Алматы, по которому 19.01.2023 принято решение о прерывании срока досудебного производства в связи с розыском подозреваемого", - сообщили в Генпрокуратуре.

В свою очередь, в АФМ подтвердили, что Мурат Боранбаев все еще находится в международном розыске.

"В производстве службы экономических расследований находится досудебное расследование по факту хищения государственных денежных средств в особо крупном размере и Мурат Боранбаев объявлен в международный розыск. Согласно статье 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц", - сообщили в АФМ на запрос корреспондента Tengrinews.kz.

Напомним, что бизнесмен Мурат Боранбаев был объявлен в розыск еще в июле 2022 года. 54-летнего Мурата Боранбаева в АФМ назвали "главным фигурантом и организатором преступления" по делу платных парковок Алматы.

В марте 2023 года суд вынес приговор экс-руководителям компаний Alan Parking и "Алматы спецтехпаркинг сервис" Мухтару Базарбаеву и Марату Принбекову, которые управляли парковками Алматы под брендом A-Parking.

Их судили по статьям 218, часть 3, пункт 3 "Легализация денежных средств, полученных преступным путем группой лиц по предварительному сговору в крупном размере" и 189, часть 4 "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Тогда сообщалось, что подсудимые возместили причиненный ущерб государству в размере 436 миллионов тенге.

Принбекову назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, подсудимому Базарбаеву - шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Мурат Советаевич Боранбаев упоминается в СМИ как брат бизнесмена Кайрата Советаевича Боранбаева.

Платные парковки в Алматы внедрили в 2016 году. А в апреле 2022 года платные парковки вернули в коммунальную собственность Алматы.

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