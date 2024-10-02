Названы налоговые льготы, которые отменят для казахстанцев

Недавно в министерстве нацэкономики РК были озвучены планы по сокращению налоговых льгот на 20%. Соответствующее поручение дано главой государства. Отмечено, что в 2022 году было зафиксировано 459 налоговых льгот на сумму 3,3 трлн тенге, из которых предлагается отменить 110 льгот на 1,3 трлн тенге. Также указано, что срок действия льгот на 400 млрд тенге будет ограничен.

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Корреспондент inbusiness.kz обратился в МНЭ РК с просьбой перечислить виды льгот, которые планируется сократить, и назвать, по каким секторам разбиты эти налоговые льготы, с указанием сумм.

В ведомстве сообщили, что совместно с госорганами, НПП "Атамекен", экспертами, экономистами проведена ревизия 744 льготных пунктов Налогового кодекса. По данным налоговых деклараций, их сумма составила 9,5 трлн тенге. Из них 459 норм на сумму 3,3 трлн тенге определены как льготы.

На сегодняшний день предлагается отменить 110 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге. Это льготы по НДС для финансовых услуг, льготы по НДС на реализацию жилья, на импорт и реализацию лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, льгота по КПН для организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и так далее.

Указано, что 285 пунктов на сумму 6,2 трлн тенге не являются налоговыми льготами, в том числе нулевая ставка НДС на экспорт товаров и на международные перевозки, перенос убытков, вычеты по провизиям, а также различные вычеты и корректировки. В основном сокращаются льготы в финансовой сфере, строительстве, обрабатывающей промышленности.

В ответ на запрос указать топ-15 получателей льгот в миннацэкономики РК сообщили, что предоставление информации по данным вопросам не представляется возможным, так как сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), полученные налоговым органом от других уполномоченных государственных органов, организации и лиц, а также в соответствии с законодательством РК по вопросам легализации имущества, распространению не подлежат.

Другие детали в ведомстве также не предоставили.

Напомним, что проект Кодекса внесен на рассмотрение мажилиса парламента РК 28 августа 2024 года. В соответствии с требованиями законодательства о правовых актах проект не является окончательным и до принятия будет проходить дальнейшие процедуры согласования и рассмотрения в парламенте РК. Внесенный в мажилис проект кодекса опубликован на сайте министерства 4 сентября 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, почему застройщики критикуют поправки, заложенные в проекте нового Налогового кодекса. В стройсекторе уверены, что новеллы спровоцируют рост цен на квартиры и отразятся на доступности жилья для населения.