Нацбанк выпустил монету с котиком

Национальный банк выпускает в обращение необычные коллекционные монеты, подробнее - на Tengri Life . Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Скриншот/nationalbank.kz

Сообщается, что монета Shańyraǵyńyz shattyqqa tolsyn (Мир вашему дому) выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага.

"Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" – это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома", - отмечается в сообщении Нацбанка.

Монеты изготовлены из серебра пробы 925/1000, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, номинал – 1 000 тенге, тираж – 2 000 штук.

Как известно, коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин банка с 3 октября 2024 года.