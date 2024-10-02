Дела о расходах миллионов долларов на спор со Стати засекретили

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Первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Улан Саркулов прокомментировал расследование в отношении генерального директора консалтинговой компании "Болашак".

В кулуарах мажилиса журналисты спросили, связано ли расследование с делом Стати.

"Дела имеют гриф "Секретно". Потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили и не находили своего решения, не в пользу республики, конечно, есть вопросы. Соответствующие расследования сейчас проводятся", – сказал Саркулов.

Также он не смог уточнить, связаны ли дела против экс-министра юстиции Марата Бекетаева и гендиректора "Болашака".

Ранее стало известно, что Антикор проводит расследование в отношении гендиректора ТОО "Консалтинговая группа "Болашак". Компания в том числе представляла интересы Казахстана за границей, включая дело против молдавских бизнесменов Габриэля и Анатола Стати. СМИ связали ТОО с бывшим министром юстиции Маратом Бекетаевым.

Бекетаева задержали в октябре 2023 года при попытке сбежать из Казахстана. Его обвиняют в лоббировании интересов аффилированной компании. Бекетаев возглавлял Минюст с 2016 по 2022 год. С января по декабрь 2022 года занимал пост советника премьер-министра.