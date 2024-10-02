Полиция в Казахстане приблизила маршруты патрулирования к синагогам и дипобъектам Израиля

фото: ©Мадина Алимханова

«Посольства и без этого (без учета конфликта между Ираном и Израилем – КазТАГ) всегда под охраной полиции. Все религиозные объекты тоже давно находятся под контролем ОВД (органов внутренних дел – КазТАГ), маршруты патрулирования мы приблизили к этим объектам, дополнительно посредством камер ЦОУ (центров оперативного управления – КазТАГ) осуществляется видеомониторинг прилегающей территории», - сообщил редакции КазТАГ в среду, отвечая на соответствующий вопрос, начальник департамента информационной политики МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, накануне КазТАГ со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе сообщал, что МИД Казахстана наблюдает за ситуацией между Ираном и Израилем. Конфликт между этими странами перешел в горячую фазу в ночь на 2 октября.