Министрам хотят разрешить зарабатывать на сдаче жилья в аренду

По его словам, из законодательства планируется исключить норму, запрещающую чиновникам зарабатывать на сдаче жилья.

"То есть члены правительства наряду с другими политическими госслужащими смогут сдавать в аренду принадлежащее им жилье", – уточнил он.

В целом, по его словам, приравненные к госслужащим лица смогут вести бизнес.

"К ним относятся люди, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях и госучреждениях, в том числе школах и больницах. Это первые руководители, их заместители, руководители департаментов госзакупок и филиалов", – добавил Саркулов.

Но для этого есть несколько условий.

"Во-первых, соответствующая деятельность не должна препятствовать выполнению ими должностных обязанностей. Во-вторых, главное, чтобы это не повлекло использование ими служебного имущества. В-третьих, не допускается конфликт интересов с должностными обязанностями. Вместе с тем рядовые работники нацкомпаний и нацхолдингов и сейчас вправе заниматься любой не запрещенной законом предпринимательской деятельностью, так как они не относятся к понятию "лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций", – пояснил зампред.

Кроме того, поправками в законодательство изменен перечень имущества, не подлежащего передаче в доверительное управление при занятии госдолжности. В частности, список дополнен цифровыми активами и простыми акциями.

"В связи с тем, что в стране реализуется акция по развитию народного IPO, а также для исключения дополнительных затрат для нотариального удостоверения договора доверительного управления, отменяется требование о передаче в управление до 5% акций коммерческих организаций", – сообщил он.

Отметим, что мажилис одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК" в первом чтении.