18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
483.23
534.74
5.12
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.10.2024, 12:20

Министрам хотят разрешить зарабатывать на сдаче жилья в аренду

Новости Казахстана 0 382

В Казахстане намерены разрешить министрам сдавать жилье в аренду. Подробности рассказал первый зампредседателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По его словам, из законодательства планируется исключить норму, запрещающую чиновникам зарабатывать на сдаче жилья.

"То есть члены правительства наряду с другими политическими госслужащими смогут сдавать в аренду принадлежащее им жилье", – уточнил он.

В целом, по его словам, приравненные к госслужащим лица смогут вести бизнес.

"К ним относятся люди, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях и госучреждениях, в том числе школах и больницах. Это первые руководители, их заместители, руководители департаментов госзакупок и филиалов", – добавил Саркулов.

Но для этого есть несколько условий.

"Во-первых, соответствующая деятельность не должна препятствовать выполнению ими должностных обязанностей. Во-вторых, главное, чтобы это не повлекло использование ими служебного имущества. В-третьих, не допускается конфликт интересов с должностными обязанностями. Вместе с тем рядовые работники нацкомпаний и нацхолдингов и сейчас вправе заниматься любой не запрещенной законом предпринимательской деятельностью, так как они не относятся к понятию "лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций", – пояснил зампред.

Кроме того, поправками в законодательство изменен перечень имущества, не подлежащего передаче в доверительное управление при занятии госдолжности. В частности, список дополнен цифровыми активами и простыми акциями.

"В связи с тем, что в стране реализуется акция по развитию народного IPO, а также для исключения дополнительных затрат для нотариального удостоверения договора доверительного управления, отменяется требование о передаче в управление до 5% акций коммерческих организаций", – сообщил он.

Отметим, что мажилис одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК" в первом чтении.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Пусть эти министры освобождают свои места и занимаются чем угодно. Получается хотят и рыбку съесть и .......
02.10.2024, 09:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?