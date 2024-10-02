Владеет ли экс-глава Антикора виллой за 2 миллиарда тенге

Зампредседателя Антикора Улан Саркулов прокомментировал информацию, которая появилась в Telegram-канале «Выход к морю».

В публикации говорилось о том, что якобы семья экс-главы Антикора Нурлана Шабдарбаева продает большой особняк в элитном коттеджном городке Alem Luxor за два млрд тенге. Общая площадь дома более 1100 м², площадь прилегающей территории 22 сотки.

«На первом этаже дома расположены кухня, гостиная, кабинет, насколько жилых комнат, баня с бассейном и служебные помещения. На втором этаже обустроена главная спальня, несколько детских комнат со своими санузлами и общая комната с топчанами. В цокольном этаже имеются гараж на два автомобиля, комната отдыха и прачечная. На участке есть дополнительное строение с летней кухней. Несмотря на то, что территория коттеджного городка охраняется, на въезде в семейную резиденцию Шабдарбаевых предусмотрена дополнительная будка для личной охраны», - говорится в сообщении.

Улан Саркулов в кулуарах Мажилиса ответил, что информацию эту в Антикоре уже видели и сейчас проверяют.

«Сейчас независимо от того, кто бы это ни был, какой бы работник, и где бы он не работал, дается независимая оценка. Здесь мы тоже должны понимать, если это декларативные, заинвестированы соответствующим образом... Есть вопросы законодательного характера, кто-то бизнесом занимался. Мы должны также уважать право частной собственности. Конечно, этот вопрос будет изучаться», - пообещал он.

Ранее сообщалось, что деньги госслужащие хранят преимущественно в Сингапуре, а недвижимость любят приобретать в России.