Мужчина проиграл в карты собственную мать и отдал ее в рабство

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По его словам, после выхода сериала ему ежедневно писали 60-80 человек в соцсети, повествуя свое прошлое.

«60-летний мужик писал. Говорит, я посмотрел сериал, я себя увидел. Знаешь, у меня побаще история есть. Оказывается, он в карты маму проиграл. Поставил. Все поставил. Мамку поставил на рабство. Это был потолок для меня. Он все проиграл: деньги, дом, машину, семья ушла. Осталась мама, мама же никогда не бросит своего ребенка. Он поставил маму на кон», - об этом актер поведал на шоу «Пацанские истории» в YouTube.

Часть комментаторов отказалась верить в сказанное. Другие, напротив, рассказали свои жуткие истории. Одна девушка написала о том, что ее знакомый поставил на кон свою молодую жену. Неделю она была с человеком, который обыграл ее мужа.