Изменились правила дорожного движения в Казахстане, передает inbusiness.kz.
Внесены поправки в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам".
В частности, правила дополнили понятием “электромобиль".
Кроме того, теперь запрещается осуществлять стоянку в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки.
Стоянка с работающим двигателем, за исключением электромобиля с работающим двигателем, также запрещена.
"К перевозкам пассажиров автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя (категория "D"), допускаются лица, достигшие двадцатитрехлетнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории "D1", не менее одного года”, - говорится в документе.
Согласно поправкам на велосипедной полосе не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств.
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