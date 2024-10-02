Изменились правила дорожного движения в Казахстане

"К перевозкам пассажиров автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя (категория "D"), допускаются лица, достигшие двадцатитрехлетнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории "D1", не менее одного года”, - говорится в документе.