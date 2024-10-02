Сколько казахстанцев находится в Израиле, Иране и Ливане

Как отметил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом является основным приоритетом для внешнеполитического ведомства.

"Мы делаем все возможное для обеспечения безопасности наших соотечественников и оказываем всевозможную поддержку в любых ситуациях. Как вы знаете, последние несколько месяцев ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась, в этой связи казахстанские дипломаты в Израиле, Иране и Ливане работают в усиленном режиме. Созданы каналы связи с гражданами Казахстана, находящимися в этих странах, с ними поддерживается постоянная связь и даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации в той или иной стране. Несколько раз посольства объявляли о необходимости покинуть страну в связи с обострением военно-политической ситуации", - сказал официальный представитель министерства.