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02.10.2024, 16:02

Стала известна причина смерти 31-летнего чемпиона мира из Казахстана

Новости Казахстана 0 757

Стала известна причина смерти 31-летнего параспортсмена Нышана Омирали, передает Tengri Sport.

Фото: Паралимпийский комитет/Мейiржан Амангелдиев
Фото: Паралимпийский комитет/Мейiржан Амангелдиев

Ранее в пресс-службе Паралимпийского комитета рассказали, что участник Паралимпиады в Париже и двукратный чемпион мира по паратхэквондо скончался в ночь с 1 на 2 октября. Выяснилось, что причиной смерти Омирали стала дорожная авария.

"1 октября 2024 года в 22:15 часов на 542 километре автодороги республиканского значения "Западная Европа - Западный Китай" водитель автомашины марки "Nissan Maxima", следуя со стороны Туркестанской области в направлении Тараза, совершил столкновение с верблюдом, который находился на проезжей части дороги.

В салоне автомашины находился только водитель. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в городскую больницу № 1 Тараза.

Сотрудниками полиции начато досудебное расследование по статье 345 части 3 уголовного кодекса Казахстана. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Ведутся поиски хозяина животного для привлечения к ответственности", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области в ответ на запрос корреспондента Tengri Sport.

Нышан Омирали родился 11 мая 1993 года в Жамбылской области. Он выступал в весовой категории свыше 80 килограммов, класс K44 - для тхэквондистов с нарушенной координацией и движением рук или с отсутствием части рук.

В 2014 году он стал первым представителем Казахстана, который стал чемпионом мира по тхэквондо. По информации "Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями", у Омирали остались жена и трое детей.

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