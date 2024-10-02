Мужчина поджог свой автомобиль и себя на штрафстоянке в Алматы (ВИДЕО)

В Алматы 33-летний мужчина сначала поджог свой автомобиль, затем и себя. Инцидент произошел на территории штрафной стоянки в Турксибском районе, передает «Голос народа» со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, 1 октября в 13:10 экипажем специализированного батальона патрульной полиции была остановлена автомашина Subaru, владелец которой имеет неоплаченные штрафы на сумму 1,3 млн тенге. У водителя также отсутствовал полис об обязательном страховании.
Согласно установленным правилам, транспортное средство должно быть водворено на специализированную штрафную стоянку, куда спустя некоторое время водитель вернулся.
«Находясь в транспортном средстве, он облил машину и себя бензином и поджог. Сотрудники полиции приняли незамедлительные меры по спасению мужчины: огнетушителем и подручными средствами потушили огонь. Водитель был экстренно госпитализирован. В тушении автомобиля приняли участие полицейские и очевидцы происшествия», — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
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