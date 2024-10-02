Сколько казахстанцев носят “атомные“ имена

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживают пять человек с именем Атом. Самому младшему из них 3 года, старшему — 66 лет, передает Tengri Life.
Носители этих имен проживают в Акмолинской, Костанайской областях, Алматы и Астане.
Помимо этого, в стране встречаются имена с частицей "атом":
"80 процентов носителей всех этих имен старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны. А людей с именем Референдум в Казахстане нет", - сообщили в Бюро нацстатистики.
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