Сколько казахстанцев носят “атомные“ имена

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживают пять человек с именем Атом. Самому младшему из них 3 года, старшему — 66 лет, передает Tengri Life .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Носители этих имен проживают в Акмолинской, Костанайской областях, Алматы и Астане.

Помимо этого, в стране встречаются имена с частицей "атом":

Атомжан — 2 человека;

Атомбек — 6 человек;

Атомвек — 2 человека;

Атомтай — 1 человек.