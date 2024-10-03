ForteBank может поглотить два банка в Казахстане – источники

«Уже ведетcя due diligence и их владельцам сделаны предложения по цене», - говорится в сообщении.

Далее отмечается, что «большая тройка» в лице Ибрагимова, Машкевича и Шодиева передала бразды правления Евразийского банка своим наследникам, у которых такой слаженности, как у отцов нет, чем другие игроки на финансовом рынке и попытаются воспользоваться.

У RBK Bank ситуация чуть иная, их акционеры потеряли «крышу» в лице окружения семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева, поэтому тоже стали уязвимы.

«После возможной покупки двух конкурентов ForteBank может войти в тройку крупнейших банков Казахстана. Простыми словами, это будет означать, что в экономике страны появится 3 мегабанка, от решений которых будет зависеть достаточно многое. И если они договорятся между собой, то смогут диктовать свои условия и финансово-экономическому блоку правительства Казахстана», - пишет Telegram-канал.

Также автор публикации пишет, что об этом будет известно в ближайшие несколько недель.

ForteBank — казахстанский частный банк, собственником которого является Булат Утемуратов.