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02.10.2024, 21:33

Эр-Рияд может обрушить цены на нефть и связывает это с действиями Казахстана и России

Новости Казахстана 0 758

Астана. 2 октября. КазТАГ — Саудовская Аравия может обрушить цены на нефть и связывает это с действиями Казахстана и России, сообщает the Wall Street Journal.

Фото с сайта kaztag.kz
Фото с сайта kaztag.kz

«Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что цены могут упасть до $50 за баррель, если так называемые мошенники в рамках ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи, по словам представителей картеля», - говорится в сообщении.

Сообщается, что данные заявления были истолкованы другими производителями как завуалированная угроза со стороны королевства о том, что оно готово начать ценовую войну.

По данным, некоторые члены картеля, подписавшие соглашение о сокращении добычи, добыли больше баррелей, чем обещали, что делает ограничения на поставки менее эффективными. Согласно данным S&P Global от 8 августа, в дополнение к Ираку и Казахстану Россия также добыла больше, чем было предусмотрено квотой, в июле 2024 года. 

Также отмечается, что после того, как Иран запустил ракеты по Израилю во вторник, цены на нефть выросли после нескольких недель неуклонного снижения. Нефть марки Brent, международный эталон, подорожала на целых 5%, прежде чем опуститься на 2,4% и составить чуть менее $70. 

По информации, цены удерживаются ниже $75 за баррель – самого низкого уровня за девять месяцев. Саудовской Аравии нужны цены на уровне $85 за баррель, чтобы помочь финансировать экономические преобразования, считают аналитики.

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