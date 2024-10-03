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02.10.2024, 21:58

«Казахстану под силу»: политолог об уровне мракобесия в теме строительства АЭС

Новости Казахстана 0 781

Казахстанский политолог и историк напоминает, до референдума по АЭС осталось три дня. Как пишет Данияр Ашимбаев, огромный поток разноплановой информации прошел по стране, которой теперь предстоит в оставшиеся дни осмыслить услышанное и прочитанное, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

«Казахстан сталкивается с дефицитом электроэнергии, который не могут покрыть ни программа энергосбережения, ни изношенная традиционная энергосистема, ни разрекламированные ветряная и солнечная энергетика. Мы уже закрываем дефицит огромными поставками электроэнергии из России, еле-еле вытягиваем ремонт и модернизацию существующей генерации. Между тем энергопотребление растет и на бытовом, и на корпоративном уровня», — пишет политолог.

По мнению Данияра Ашимбаева, такую дыру можно закрыть (и перекрыть) с помощью атомной генерации, активно развивающейся в большинстве стран мира. Он напомнил, что от атомной генерации отказалась под давлением «зеленых» только ФРГ, но статистика упорно показывает, что это «глупое решение нанесло мощный удар германской экономике».

Политолог подчеркивает, что риски воздействия атомной энергетики на окружающую среду хорошо изучены и давно отработаны технологически. Тоже касается и рисков природных катастроф (в первую очередь — сейсмических) на сами атомные станции. Тем более в Казахстане многие подобные вопросы отработаны на собственной модели в кооперации с иностранными партнерами и МАГАТЭ.

«В отличие от других стран для Казахстана атомная энергетика и атомная промышленность — явление не новое. У нас развиты ядерная физика, радиационная экология и медицина, разведка и добыча уранового сырья, производство ядерного топлива. Функционируют исследовательские ядерные реакторы в Алматы и Курчатове. До 1999 года работала АЭС в Актау. То есть, с точки зрения потребностей и возможностей строительство и эксплуатация АЭС более чем перспективна», — пишет Ашимбаев.

Однако есть вопросы, по его мнению, которые действительно нуждаются в обдумывании.

«Во-первых, определенный уровень мракобесия, особенно у малообразованной части общества, устремленной в архаизацию.
Во-вторых, неверие в собственные силы, в способности государства организовать и запустить столь амбициозный проект.

Действительно, многие госпрограммы и нацпроекты сталкивались с коррупцией, неэффективностью, приписками. Что здесь можно сказать? Строительство АЭС будет осуществляться иностранным партнером под надзором казахстанских госорганов и международной инспекции МАГАТЭ», — резюимирует политолог.

Ашимбаев считает, что атомная энергетика — одна из немногих сфер, где у нас есть собственный хороший потенциал и ресурсы, в т.ч. кадровые. Политолог уверен, что решить такое уравнение Казахстану под силу.

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