Пенсионерка отдала 17 миллионов тенге за “спасение” внучки

Пенсионерка в Акмолинской области отдала 17 миллионов тенге группе лиц якобы за спасение внучки, а позже, когда она поняла, что ее обманули, обратилась в управление полиции Кокшетау с заявлением о мошенничестве, передает Tengrinews.kz .

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По информации МВД республики, пятого августа неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что ее внучка совершила ДТП, и при этом добавили, что девушка является виновницей происшествия.

"Злоумышленники пообещали пожилой женщине “содействие” для “избежания” наказания", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что напуганная пенсионерка согласилась на все условия, лишь бы помочь любимой родственнице. Деньги у нее забрал курьер.

Сумма ущерба составила 17 миллионов тенге, которые являются многолетними накоплениями всей семьи, пенсионерки и ее взрослых детей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий 29 сентября кокшетауские оперативники задержали 23-летнего местного жителя, выполнявшего обязанности дроппера. Следствием установлено, что мужчина участвовал еще в одном аналогичном эпизоде. Очередной жертвой аферистов стала другая жительница областного центра, которая за “помощь” заплатила мошенникам один миллион тенге", - пояснили в пресс-службе.

Полиция начала досудебное расследование по этому факту, а также устанавливает личности других подозреваемых.