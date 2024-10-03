Почти 200 тысяч тенге штрафа заплатит девушка из Костаная за маты на плакате участкового

21-летняя девушка решила повеселиться и написала ненормативную лексику на плакате участкового. За свои действия она получила штраф в размере почти 185 тысяч тенге. Об этом сообщает ДП Костанайской области, передает Liter.kz .

Фото: кадр из видео

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, где камеры наблюдения зафиксировали, как две девушки заходят в лифт. Одна из них, вооружившись маркером, с легкостью испортила плакат, который предназначался для информирования жителей о работе участкового.

По видео правонарушительницу быстро установили. Оказалось, что девушка уже была известна правоохранительным органам: она состоит на учете и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.