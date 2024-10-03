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03.10.2024, 10:56

Важные правила: что нужно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана

Новости Казахстана 0 377

О важных правилах и ограничениях при вывозе иностранной валюты из Казахстана сегодня, 3 октября 2024 года, напомнили гражданам в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

"Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, на сегодняшний день действует указ президента РК от 14 марта 2022 года №830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза", – подчеркнули в ДГД по Мангистауской области.

Вместе с тем, как отметили в департаменте, в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года №124 "О таможенном декларировании товаров для личного пользования", сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.

"Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 тыс. долларов". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области
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