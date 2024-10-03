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03.10.2024, 11:09

Какое ИП нужно открыть таксистам в Казахстане

Новости Казахстана 0 308

Таксисты, работающие через интернет-платформы в Казахстане, должны зарегистрировать ИП с использованием приложения e-Salyq Business. Какой режим они должны применять, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com
Заниматься частным извозом может быть выгодно, однако у такой деятельности есть свои минусы, например, отсутствие социальной защищенности.

В Казахстане эта проблема постепенно решается: таксисты и курьеры, которые предоставляют свои услуги через соответствующие онлайн-платформы, могут оформиться как индивидуальные предприниматели (ИП) и уравняться в социальных правах с наемными работниками.

С этой целью специально для них был реализован новый инструмент трудоустройства, такой как "платформенная занятость".

По данным Комитета государственных доходов (КГД), проект по платформенной занятости действует в пилотном режиме уже больше года. И за это время около 21 тыс. водителей такси зарегистрировались в качестве ИП и оплатили в бюджет 695 млн тенге

Участники пилота должны открыть ИП со специальным налоговым режимом (СНР) с использованием специального мобильного приложения. Это приложение называется E-Salyq Вusiness.

Напомним, что в нем упрощен и автоматизирован процесс исполнения всех налоговых обязательств. Предпринимателю также не нужно предоставлять налоговые отчетности.

При этом за участника пилотного проекта по платформенной занятости удерживать и перечислять суммы налога и социальных платежей обязаны операторы интернет-платформ, которые признаны налоговыми агентами.

Спрос на данный инструмент также обоснован тем, что таксисты не только получают социальную защищенность, платят социальные платежи по "упрощенной" схеме, но и их размеры были значительно сокращены – в совокупности ставка по всем налогам и соцплатежам составляет всего 4%:

  • индивидуальный подоходный налог – 1%;
  • обязательные пенсионные взносы – 1%;
  • социальные отчисления – 1%;
  • обязательное социальное медицинское страхование – 1%.

Примечательно, что таксисты могут использовать сразу два налоговых режима, если, например, помимо извоза, у них есть бизнес. Но один из них обязательно должен быть СНР с использованием специального мобильного приложения.

При этом, если в сфере такси оплачивать все платежи должен оператор платформы, то по иной деятельности – сам индивидуальный предприниматель.

Также в КГД отметили, что казахстанские таксисты и курьеры могут перейти на СНР с использованием специального мобильного приложения, даже если уже используют какой-то другой налоговый режим.

Для этого необходимо предоставить в орган государственных доходов уведомление о применяемом режиме налогообложения на бумажном носителе с отметкой "СНР с использованием специального мобильного приложения", в случае получения иного дохода – с отметкой двух СНР.

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