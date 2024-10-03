Евразийский банк обратился к своим клиентам

Представители банка призвали не принимать во внимание распространяемую анонимными каналами информацию о продаже и доверять только официальным источникам.

«Евразийскому банку в нынешнем году исполняется 30 лет, и мы хотим еще раз подчеркнуть стремление банка к долгосрочному партнерству и сотрудничеству с вами. Ценим ваше доверие и гарантируем стабильность наших услуг и обязательств», — отмечено в сообщении банка.

Ранее в Сети распространилась информация, что ForteBank планирует приобрести АО «Bank RBK» и «Евразийский банк». ForteBank опроверг новость.