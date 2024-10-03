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03.10.2024, 11:24

Заблокировать TikTok в Казахстане потребовал депутат

Новости Казахстана 0 383

Депутат Сената Геннадий Шиповских заявил о проблемах, которые несет в себе платформа TikTok, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com / rafapress
Фото: depositphotos.com / rafapress

По словам cенатора, многие государства частично запрещают данную платформу.

"Сегодня социальная сеть TikTok пользуется огромной популярностью во всех уголках мира. В нашей стране количество пользователей этой сети не уменьшается. Эта платформа, принадлежащая соседней стране, используется творческими людьми для привлечения подростков к образованию. Но такое количество контента, по сравнению с другим, это лишь малая доля. Обращаю внимание на мировую практику: государства по разным причинам частично запрещают данную платформу", - озвучил Шиповских свой депутатский запрос.

По словам депутата, вызывает беспокойство психическое здоровье детей.

"Некоторый контент в TikTok может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости. В этой связи Кыргызстан запретил данную платформу и предпринял шаги по защите психики детей. Национальная безопасность - это одна из главных проблем современного мира. Франция и другие страны подвергли сомнению методы сбора информации в TikTok и ввели ограничения на данную сеть. В Казахстане также очень важно обратить внимание на кибербезопасность, поскольку защита частных и государственных данных напрямую связана с национальной безопасностью", - отметил сенатор.

По его мнению, конфиденциальность данных также вызывает серьезную озабоченность. По информации депутата, Канада ввела ограничительные меры для TikTok из-за безопасности данных.

"Способы сбора и хранения данных о пользователях этой платформы могут быть сомнительными, а этот вопрос также может быть актуальным и для Казахстана. Ограничения также необходимы для поддержания общественной стабильности. Распространение дезинформации и провокационного контента в TikTok, скорее всего, негативно повлияет на социальную стабильность в стране, широкое распространение дезинформации может вызвать панику и исказить общественное мнение", - отметил сенатор.

Геннадий Шиповских также перечислил условия, при которых платформа TikTok несла бы в себе меньшую опасность.

"Первое - TikTok предлагает четкий алгоритм по выявлению и ограничению экстремизма, радикализма и сепаратизма, чрезмерно опасного и противоречащего моральным ценностям контента. Второе - платформа TikTok предлагает специальную сеть для детей, такую как YouTube Kids, с целью защиты маленьких детей от опасного онлайн-контента. Третье - рассмотреть механизм блокировки детей до 13 лет с помощью технологии Face ID в случае входа в TikTok с телефона родителей", - перечислил депутат.

В противном случае сенатор считает необходимым заблокировать платформу TikTok в нашей стране. Он выразил уверенность, что решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровых моральных ценностей граждан, а также поспособствует снижению распространяющихся среди молодежи опасных игр и привычек.

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