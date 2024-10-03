“Возвели в привычку слежку за акимами“ - Токаев высказался о блогерах

Выступая на II республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент назвал критическое отношение к работе акимов нормальным явлением, присущим демократическому обществу.
"Закономерно, что общественность предъявляет высокие требования к акимам. Критическое отношение к работе акимов – нормальное явление, присущее демократическому обществу. Однако некоторые люди переходят все границы. Отдельные лица, считающие себя блогерами, возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов. Есть и те, которые мешают работе и даже угрожают акимам. Конечно, все хотят жить комфортно, в том числе и жители сел, районов и городов. Создание максимально комфортных условий для граждан – общая задача как акимов, так и местных маслихатов", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства заявил о том, что каждый аким должен быть открыт для диалога и уметь вести конструктивный обмен мнениями с гражданами.
"Однако считаю неприемлемым ажиотаж и хайп, нарушение закона. Никто не должен пренебрегать законом. Интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов. Принимая смелые решения, не стоит бояться общественной критики и избегать ответственности. Необходимо своевременно обращать внимание на любую злободневную проблему, в том числе на информационные атаки. Еще раз повторяю: задача акиматов и маслихатов – строго следовать государственной политике и осуществлять ее в общих интересах. Таково вкратце мое видение приоритетных направлений работы депутатов маслихатов", - отметил Президент.
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