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03.10.2024, 12:14

“Возвели в привычку слежку за акимами“ - Токаев высказался о блогерах

Новости Казахстана 0 435

Выступая на II республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Президент назвал критическое отношение к работе акимов нормальным явлением, присущим демократическому обществу.

"Закономерно, что общественность предъявляет высокие требования к акимам. Критическое отношение к работе акимов – нормальное явление, присущее демократическому обществу. Однако некоторые люди переходят все границы. Отдельные лица, считающие себя блогерами, возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов. Есть и те, которые мешают работе и даже угрожают акимам. Конечно, все хотят жить комфортно, в том числе и жители сел, районов и городов. Создание максимально комфортных условий для граждан – общая задача как акимов, так и местных маслихатов", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил о том, что каждый аким должен быть открыт для диалога и уметь вести конструктивный обмен мнениями с гражданами.

"Однако считаю неприемлемым ажиотаж и хайп, нарушение закона. Никто не должен пренебрегать законом. Интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов. Принимая смелые решения, не стоит бояться общественной критики и избегать ответственности. Необходимо своевременно обращать внимание на любую злободневную проблему, в том числе на информационные атаки. Еще раз повторяю: задача акиматов и маслихатов – строго следовать государственной политике и осуществлять ее в общих интересах. Таково вкратце мое видение приоритетных направлений работы депутатов маслихатов", - отметил Президент.

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