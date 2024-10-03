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03.10.2024, 13:01

Алматинец принял кусок мыла за iPhone и напугал жителей дома (видео)

Новости Казахстана 0 443

Жители одного из домов в Алматы пожаловались на странное поведение молодого человека, который пытался воспользоваться куском мыла вместо телефона, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

В социальных сетях появилось видео из Алматы, на котором мужчина пытался позвонить по мылу вместо телефона. При этом парень стоял босиком и был раздет по пояс.

"Молодой человек всех детей пугает, не можем домой зайти. Он возле подъезда стоит, всех пугает. В руках у него мыло", - говорит на видео одна из жительниц дома.

Сам парень при этом утверждал, что у него в руках не мыло, а iPhone 10.

"Я живу в 27-й квартире, тут снимаю. Я хочу в 2GIS зайти, показать, ни на что не нажимаю, у меня телефон "глючит". Мне нужно зайти на госуслуги в eGov. Я выбежал из дома, девушку провожал. Обувь не знаю где, сейчас на такси поеду", - объяснял он на видео.

Как рассказали корреспонденту Tengrinews.kz в департаменте полиции Алматы, они отреагировали на сигнал жителей. Мужчина был задержан и доставлен в управление полиции Жетысуского района.

"Его личность установлена. Объективные обстоятельства инцидента и причина такого поведения будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства", - сообщили в полиции.

 

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