Алматинец принял кусок мыла за iPhone и напугал жителей дома (видео)

Жители одного из домов в Алматы пожаловались на странное поведение молодого человека, который пытался воспользоваться куском мыла вместо телефона, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадр из видео

В социальных сетях появилось видео из Алматы, на котором мужчина пытался позвонить по мылу вместо телефона. При этом парень стоял босиком и был раздет по пояс.

"Молодой человек всех детей пугает, не можем домой зайти. Он возле подъезда стоит, всех пугает. В руках у него мыло", - говорит на видео одна из жительниц дома.

Сам парень при этом утверждал, что у него в руках не мыло, а iPhone 10.

"Я живу в 27-й квартире, тут снимаю. Я хочу в 2GIS зайти, показать, ни на что не нажимаю, у меня телефон "глючит". Мне нужно зайти на госуслуги в eGov. Я выбежал из дома, девушку провожал. Обувь не знаю где, сейчас на такси поеду", - объяснял он на видео.

Как рассказали корреспонденту Tengrinews.kz в департаменте полиции Алматы, они отреагировали на сигнал жителей. Мужчина был задержан и доставлен в управление полиции Жетысуского района.