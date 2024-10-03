«Проснулся от того, что меня кто-то раздевал»: казахстанка шокирована рассказом в учебнике

Женщина поделилась рассказом в учебнике сына второклассника, в котором говорится о ссоре между отцом и сыном. Точнее о ее последствиях. Отец назвал сына позором семьи и прогнал его в комнату. Там он заснул на полу возле кровати. К нему никто не подходил, даже мать.

«Проснулся от того, что кто-то меня раздевал. Я сделал вид, что сплю. Сестра целовала меня и говорила ласковые слова», - говорится в рассказе.

Детям дано задание – понять, почему мальчик испугался, что он чувствовал и что могло произойти дальше.

Казахстанка возмутилась содержанием повествования:

«У нас что в министерстве образования все с ума посходили? Это что за ужас? Это разве нормально? Какие там люди сидят? Это еще литература 2-го класса. Еще и 6 класс по английскому переводить нужно. Там написано, у Бэкхэма 33 татуировок на теле. Зачем знать ребенку про татуировки у какого-то футболиста на теле? Я или не понимаю или мир с ума сошел?!»- пишет она возмущенно.

Комментаторы разделились во мнениях. Часть пишет, что выше описаны теплые чувства брата и сестры. Другие поддержали жалобу автора.

Ранее мужчина из Кокшетау выразил недовольство по поводу текста, опубликованного в хрестоматии для учеников второго класса. По его словам, в книге содержится отрывок из цикла мини-рассказов Александра Раскина «Когда папа был маленький». Хотя сам цикл не вызвал вопросов, выбор конкретного отрывка для младших школьников его обескуражил.