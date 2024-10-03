7 октября месторождение Кашаган закрывают на ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, передает Tengrinews.kz .

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Ремонтные работы на Кашагане продлятся до начала ноября.

"Ремонт на месторождении Кашаган начнется 7 октября и продлится 30 календарных дней", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Кашаган — шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана, расположенное в северной части Каспийского моря. Является одним из самых крупных месторождений в мире, открытых за последние 40 лет.