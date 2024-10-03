“Жандососова“: новое “название“ улицы рассмешило алматинцев

На улице Саина в Алматы жители города обнаружили новое название улицы на дорожном знаке. Причем название еще и разнилось на русском и казахском языке, передает Tengri Life .

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2 октября горожане заметили, что название улицы Ораза Жандосова было некорректно написано на двух языках. На русском языке название было указано как "улица Жандососова", а на казахском — "Жандов", что вызвало недоумение и обеспокоенность у местных жителей.

Горожане отметили, что в разработке и установке знака обычно задействовано много людей - неужели никто не заметил такую большую ошибку?



Фото предоставлено читателем

Судя по фотографиям очевидцев, спустя несколько часов дорожный знак был снят.

Фото предоставлено читателем

Мы обратились в акимат Алматы с запросом о том, каким образом такие недочеты контролируются при установке знаков и кто понесет наказание за ошибку.

"Подрядной организацией ТОО "СМЭУ" был установлен дорожный указатель с опечаткой, однако он практически сразу был заменен", - сообщили в управлении городской мобильности.

Ошибка в знаке привлекла внимание общественности и стала поводом для обсуждения в социальных сетях, где пользователи отметили важность грамотного и внимательного подхода к оформлению дорожных указателей.

"Просчитались, но где?", "Вот снова потратят миллионы тенге на замену", "Вслух не смейся, штраф выпишут", "Ничего смешного. Столько денег потратили", "У нас всегда так", - написали пользователи под постом.

Ораз Кыйкымович Жандосов - советский государственный деятель Казахстана и Центральной Азии. Народный комиссар просвещения Казахской ССР. Считается одним из основоположников национального строительства советского Казахстана, оказавшим заметное влияние на содержание и динамику созидательных процессов в сфере народного образования и национальной казахской культуры. Несмотря на его заслуги, в октябре 1937 года Жандосова арестовали по обвинению в принадлежности к антисоветской организации и расстреляли. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 8 июня 1957 года Жандосов был посмертно реабилитирован.