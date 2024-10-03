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03.10.2024, 17:41

Решение для борьбы с суицидами в армии предложили в Казахстане

Новости Казахстана 0 294

Депутат и член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Константин Авершин заявил, что психологи попытаются решить проблему суицидов в казахстанской армии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как рассказал Авершин, для этого между Национальной гвардией, Пограничной службой КНБ и Министерством обороны с одной стороны и Ассоциацией когнитивно-поведенческой терапии по Центральной Азии, а также Академией эмоционального здоровья с другой был подписан меморандум.

"На сегодня когнитивно-поведенческая терапия является наиболее эффективным инструментом для работы с людьми, у которых проявляются суицидальные наклонности. Президент Ассоциации психолог Жанат Нуркина вместе с коллегами будут проводить семинары и занятия для военных психологов, снабжая их этим эффективным инструментом, методами когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). При этом предполагается проведение семинаров не только для психологов, но и офицеров, которые работают в воспитательном блоке непосредственно с призывниками. КПТ можно достаточно быстро обучить, чтобы человек сразу понял основы, как работать в той или иной ситуации", - говорит Авершин.

По словам Авершина, большинство последних случаев суицидов в армии произошло не с призывниками, а с военнослужащими контрактной службы. По его мнению, это достаточно удивительно, так как контрактники имеют намного больше свободы, не ночуют в казармах и могут находиться с семьями.

"Важно работать с офицерским составом, который имеет доступ к солдатам. К сожалению, именно психологов у нас в армии очень мало. Кроме того, у офицеров, проводящих воспитательную работу, то есть замполитов, достаточно низкие зарплаты. Мы в Комитете по обороне Мажилиса хотим поднять вопрос об увеличении им ставки заработной платы", - добавил депутат.

По мнению депутата, современному поколению призывников труднее привыкать к армейской службе, где четкая дисциплина и приказы командиров не обсуждаются.

"Необходимо развивать нейропластичность у молодежи. Служба в армии предполагает определенные перегрузки. Однако уровень суицидов растет не только в армии, но и в обществе в целом. Это общая проблема, наши дети получают слишком много информации, и нервная система не успевает ее перерабатывать. Кроме того, если в 18 лет человек может быть физически готов к службе, то мозги у многих отстают от физического развития. Техника когнитивно-поведенческой терапии как раз помогает адаптироваться к перипетиям. Она завоевала популярность в США и Европе", - считает Авершин.

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