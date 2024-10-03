Мужчина избил супругу и спрыгнул с десятого этажа в Астане

Как сообщили в департаменте полиции Астаны, инцидент произошел 1 октября в 23:36. Между супругами произошел конфликт.

"В полицию поступило сообщение о найденном мужчине без признаков жизни. Было установлено, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине телесные повреждения, а затем спрыгнул с 10-го этажа жилого дома. Потерпевшая была госпитализирована", - рассказали в департаменте.