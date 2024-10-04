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03.10.2024, 19:23

Мопедистов обяжут иметь права: Токаев подписал закон

Новости Казахстана 0 311

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, связанных с дорожной безопасностью, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В частности, Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".

Также Токаев подписал сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщалось ранее, оба закона направлены на обеспечение правового регулирования вопросов, возникающих в сфере организации движения отдельных видов транспортных средств, в том числе мопедов, цифровизации сферы дорожной безопасности на территории Казахстана, а также введение новых составов административных правонарушений за превышение установленной скорости движения.

Законы предусматривают ряд поправок в законодательство о дорожном движении.

В частности, вводится понятие "средней скорости движения транспортного средства" и предусматривается порядок ее расчета, которая будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

По результатам определения средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, будет устанавливаться факт превышения максимальной скорости движения.

Кроме этого, вводится обязательная государственная регистрация мопедов. Регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо с электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час.

Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории А1, а наличие категории А и В будет также подтверждать право на управление мопедом.

В числе прочего вводится разрешительный порядок деятельности оператора технического осмотра вместо действующего уведомительного порядка.

В Кодекс об административных правонарушениях вносятся следующие поправки:

  • дифференциация административной ответственности для лиц, превышающих разрешенную скорость движения, на величину от сорока до шестидесяти и от шестидесяти и выше километров в час от разрешенной, а также введение дополнительных мер ответственности за повторные нарушения правил дорожного движения;
  • при нарушении водителями правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и звуковыми сигналами, совершенными впервые, устанавливается взыскание только в виде предупреждения, а из действующей нормы в качестве альтернативного наказания исключается штраф, который будет налагаться при повторном нарушении;
  • увеличивается размер штрафа за нарушение правил организации технического осмотра механических транспортных средств, в том числе за формальное проведение технического осмотра на субъектов малого предпринимательства - с 10 до 50 МРП (с 36 920 до 184 600 тенге в 2024 году) , на субъектов среднего предпринимательства - с 20 до 70 МРП (с 73 840 до 258 440 тенге в 2024 году), на субъектов крупного предпринимательства - с 30 до 100 МРП (с 110 760 до 369 200 тенге в 2024 году) вплоть до лишения разрешения на деятельность оператора технического осмотра.
  • вводится ответственность должностных лиц за повторное совершение правонарушений, связанных с содержанием дорог и дорожных сооружений.
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