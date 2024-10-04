Антикор предупредил казахстанцев

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Антикор в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах WhatsApp, Telegram продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства по противодействию коррупции.

"Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

В ведомстве отметили: в случае получения подобных звонков и рассылок необходимо сообщать о данных фактах в правоохранительные органы. Также о подобных случаях можно сообщать по номеру 1424 или в Telegram-бот @antikorkz_bot.