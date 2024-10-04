Отмена штрафов и средняя скорость. Что в новом законе и когда он заработает?

Что изменится после того, как Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", передает Tengri Auto.
Сегодня Токаев подписал два закона: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" и сопутствующий "О внесении изменений и дополнений в КоАП по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".
Оба закона вступят в силу по истечении 60 календарных дней, но отдельные пункты заработают только через 6 месяцев.
По новому закону запрещено:
Водителям велосипедов запретят перевозить пассажиров по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд либо по обочине, проезжей части дороги без застегнутых шлемов.
Кроме того, в законе прописан метод применения расчета средней скорости авто.
"Превышение максимальной скорости движения транспортного средства определяется путем фиксации или вычисления средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме".
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств.
Раньше за нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами могли сделать предупреждение, а могли наказать штрафом в 3 МРП (11 076 тенге). Подписанный Президентом закон отменяет штраф, оставив только предупреждение.
Статья 620 под названием "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения" также сейчас влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Однако новый закон отменит штраф, оставив лишь предупреждение. Но при этом штраф в 3 МРП остается при повторном в течение года нарушении.
Если раньше водителей штрафовали при превышении скорости на 40 и более километров в час (на 20 МРП, или 73 840 тенге в 2024 году), то теперь добавилась новая статья штрафа за превышение установленной скорости на 60 и более километров в час. Наказание - 40 МРП, или 147 680 тенге в 2024 году. За повторное такое нарушение в течение года будут штрафовать уже на 60 МРП, или 221 520 тенге.
Значительно вырос штраф за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Для субъектов малого предпринимательства его установили в размере 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году), для субъектов среднего предпринимательства – в размере 70 МРП (258 440 тенге), для субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге). Сейчас размеры штрафов составляют 10, 20 и 30 МРП соответственно.
Также выросли штрафы за это же нарушение, совершенное повторно в течение года: для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 70 МРП (258 440 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – в размере 90 МРП (332 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 120 МРП (443 040 тенге) с лишением разрешения на деятельность оператора технического осмотра. По действующим правилам штрафы составляют 30, 40 и 50 МРП соответственно.
Статью 630 "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений" дополнили новыми частями:
"Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия либо прогона животных вне специально отведенных мест и по дорогам с усовершенствованным покрытием, а также ограничение видимости средств регулирования дорожного движения вследствие установки различных сооружений или посадки зеленых насаждений, или несвоевременной их подрезки, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере 5 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП".
Эти же нарушения, "повлекшие дорожно-транспортное происшествие с причинением потерпевшему легкого вреда здоровью, повреждением транспортных средств, грузов или иного имущества, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере 10 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП".
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