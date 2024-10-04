Отмена штрафов и средняя скорость. Что в новом законе и когда он заработает?

Что изменится после того, как Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", передает Tengri Auto .

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Сегодня Токаев подписал два закона: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" и сопутствующий "О внесении изменений и дополнений в КоАП по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".

Оба закона вступят в силу по истечении 60 календарных дней, но отдельные пункты заработают только через 6 месяцев.

По новому закону запрещено:

управлять мотоциклом или мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

управлять мотоциклом или мопедом на одном колесе, а равно располагаться вне места, предназначенного для управления данным транспортным средством;

перевозить на мотоциклах или мопедах, а также на специальных приспособлениях груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за их габариты, или груз, мешающий управлению.

Водителям велосипедов запретят перевозить пассажиров по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд либо по обочине, проезжей части дороги без застегнутых шлемов.

Кроме того, в законе прописан метод применения расчета средней скорости авто.

"Превышение максимальной скорости движения транспортного средства определяется путем фиксации или вычисления средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме".

Какие штрафы отменят

В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств.

Раньше за нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами могли сделать предупреждение, а могли наказать штрафом в 3 МРП (11 076 тенге). Подписанный Президентом закон отменяет штраф, оставив только предупреждение.

Статья 620 под названием "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения" также сейчас влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Однако новый закон отменит штраф, оставив лишь предупреждение. Но при этом штраф в 3 МРП остается при повторном в течение года нарушении.

Какие новые штрафы появятся

Если раньше водителей штрафовали при превышении скорости на 40 и более километров в час (на 20 МРП, или 73 840 тенге в 2024 году), то теперь добавилась новая статья штрафа за превышение установленной скорости на 60 и более километров в час. Наказание - 40 МРП, или 147 680 тенге в 2024 году. За повторное такое нарушение в течение года будут штрафовать уже на 60 МРП, или 221 520 тенге.

Значительно вырос штраф за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Для субъектов малого предпринимательства его установили в размере 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году), для субъектов среднего предпринимательства – в размере 70 МРП (258 440 тенге), для субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге). Сейчас размеры штрафов составляют 10, 20 и 30 МРП соответственно.

Также выросли штрафы за это же нарушение, совершенное повторно в течение года: для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 70 МРП (258 440 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – в размере 90 МРП (332 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 120 МРП (443 040 тенге) с лишением разрешения на деятельность оператора технического осмотра. По действующим правилам штрафы составляют 30, 40 и 50 МРП соответственно.

Статью 630 "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений" дополнили новыми частями: