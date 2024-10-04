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04.10.2024, 08:00

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда

Новости Казахстана 0 325

Ранним утром 4 октября небо над городом Алматы и Алматинской областью стало частью мирового рекорда, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Все дело в том, что профессиональные воздухоплаватели 57-летняя Альмут Даннингтон из Великобритании и 31-летняя бразильянка Лайс Пиньо прибыли в Казахстан, чтобы установить мировой рекорд по количеству стран, которые они облетели на воздушном шаре.

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:08

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Для члена Британской ассоциации женщин-пилотов (BWPA) Альмут Даннингтон, Казахстан стал 117 по счету страной. Она – единственная женщина в мире, которая выходит на мировой рекорд по воздухоплаванию.

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:08

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Ее покойный супруг долгие годы разделял с ней это увлечение и даже был в Казахстане примерно в 1999 году. Отчасти сегодняшний полет она посвящает его памяти.

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:08

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Что касается участницы мирового рекорда из города Сан-Паулу, небо нашей страны в ее 20-летней воздухоплавательной практике 11 по счету.

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:08

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

В качестве пилота Лайс Пиньо выступает 13 лет. За свой экстремальный стиль и прыжки с парашютом она получила мировое прозвище "crazy pilot".

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:08

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Полет женщин стартовал из аэродрома Фабричный. Казахстанская сторона предоставила им воздушный шар с изображением флага нашей страны.

Для участия в историческом событии в небо поднялись еще четыре воздушных шара, создавая незабываемое зрелище.

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:08

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Кстати, вес воздушного шара в собранном виде 350 кг, а его сбор занимает 30 минут.

Продолжительность полета составила два часа. А максимальная высота, которую набрал воздушный шар с рекордсменками 900 метров.

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:08

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Со слов представителя Федерации аэронавтики Казахстана Александра Русинова, подобное мероприятие для рекорда FAI они проводит впервые.

Уже известна следующая страна, которую посетят участницы мирового рекорда. Это Кыргызстан. Затем миссия продолжится в Таджикистане и завершится в узбекском городе Хива.

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:08

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Казахстан, по признанию пилотов, как первая центральноазиатская страна, займет особое место в копилке личных воспоминаний в рамках предстоящего официального рекорда.

Казахстанское небо вошло в историю мирового рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:08

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

Накануне стало известно, что по итогам первого полугодия 2024 года Алматы стал рекордсменом по количеству туристов. К примеру, 1 230 689 человек из 1 829 921 предпочли именно Алматинский горный кластер.

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