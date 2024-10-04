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04.10.2024, 08:49

Казахстан впервые за 9 лет разместил выпуск еврооблигаций на 1,5 млрд долларов

Новости Казахстана 0 255

Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций, разместив впервые с 2015 года выпуск на сумму 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, передает NUR.KZ со ссылкой на Минфин.

Иллюстративное фото: Fokusiert/Getty Images
Иллюстративное фото: Fokusiert/Getty Images
Как сообщается на сайте министерства, сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом.

"В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса к Казахстану и его экономическим показателям", – говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что важным фактором успешного размещения стало и недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).

"Благодаря своевременности размещения министерству удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.

Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", – пояснили в Минфине.

В ведомстве добавили, что выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".

Как уточняется на сайте издания РБК, еврооблигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются в валюте, иностранной для эмитента — государства или компании, выпустившей эти бумаги. Такого рода облигации могут обращаться как на зарубежных биржах, так и на рынках страны эмитента.

Евробонды могут выпускать и в долларах, и в фунтах, и в любой другой валюте. Компании становятся эмитентами еврооблигаций в случае, если хотят получить инвестиции в иностранной валюте.

Этим ценным бумагам присущи основные характеристики всех облигаций. Это долговые бумаги с заранее определенным сроком погашения или бессрочные. Обычно их номинал составляет не менее 1 тыс. долларов.

Эмитент, то есть выпустившая бумаги компания, выплачивает купоны в оговоренные заранее сроки в валюте еврооблигации. Таким образом, инвестируя в еврооблигации, можно выиграть не только на росте цены самой облигации и купонном доходе, но и на курсовой разнице валюты.

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