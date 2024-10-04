Первого замглавы МВД освободили от должности и отправили в Сенат

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду .

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"Распоряжением Главы государства Кожаев Марат Шадетханович освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Следом Токаев подписал указ о назначении Марата Кожаева депутатом Сената Парламента.

Марат Кожаев родился в 1964 году в селе Таран Алматинской области. В 1989 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2001 году - Академию МВД Казахстана.

Службу в полиции начал в 1984 году на посту милиционера изолятора временного содержания ОВД Каскеленского района УВД Алматинской области.

С 1985 по 1996 год работал следователем Илийского, Каскеленского районов УВД Алматинской области, а также старшим следователем, начальником отдела управления Государственного следственного комитета по Алматинской области.

В 1997 году назначен начальником отдела по расследованию тяжких преступлений следственной службы УВД Алматинской области, затем в июле 1997 года - начальником отдела следственной службы.

В 2004 году был назначен заместителем начальника ДВД Алматы, позже был ответственным по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы.

В феврале 2012 года возглавил Следственный комитет МВД. В сентябре 2014 года переведен начальником ДВД Павлодарской области, а 11 декабря 2017 года назначен начальником департамента полиции Нур-Султана.

Напомним, Марат Кожаев был первым замминистра внутренних дел с апреля 2019 года.

Ранее Глава государства прекратил полномочия сенатора Ляззат Калтаевой. Она была депутатом с января 2022 года.