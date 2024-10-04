Первого замглавы МВД освободили от должности и отправили в Сенат

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Кожаев Марат Шадетханович освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Следом Токаев подписал указ о назначении Марата Кожаева депутатом Сената Парламента.
Марат Кожаев родился в 1964 году в селе Таран Алматинской области. В 1989 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2001 году - Академию МВД Казахстана.
Службу в полиции начал в 1984 году на посту милиционера изолятора временного содержания ОВД Каскеленского района УВД Алматинской области.
С 1985 по 1996 год работал следователем Илийского, Каскеленского районов УВД Алматинской области, а также старшим следователем, начальником отдела управления Государственного следственного комитета по Алматинской области.
В 1997 году назначен начальником отдела по расследованию тяжких преступлений следственной службы УВД Алматинской области, затем в июле 1997 года - начальником отдела следственной службы.
В 2004 году был назначен заместителем начальника ДВД Алматы, позже был ответственным по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы.
В феврале 2012 года возглавил Следственный комитет МВД. В сентябре 2014 года переведен начальником ДВД Павлодарской области, а 11 декабря 2017 года назначен начальником департамента полиции Нур-Султана.
Напомним, Марат Кожаев был первым замминистра внутренних дел с апреля 2019 года.
Ранее Глава государства прекратил полномочия сенатора Ляззат Калтаевой. Она была депутатом с января 2022 года.
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