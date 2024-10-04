День учителя в Казахстане: история праздника и этикет дарения подарков

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День учителя в Казахстане — важный профессиональный праздник, который традиционно отмечался в первое воскресенье октября. Однако с 2023 года правительство Казахстана постановило перенести дату на 5 октября, который согласно ЮНЕСКО, утвержден Международным днем учителя. Он подчеркивает глобальное значение профессии учителя и необходимость улучшения условий работы педагогов по всему миру. Этот день является возможностью выразить благодарность педагогам за их вклад в образование, который играет ключевую роль в развитии общества. Inbusiness.kz собрал основные факты об истории праздника, достижениях системы образования Казахстана, а также этикете дарения подарков.

История и значение праздника

День учителя в Казахстане, как и в других странах постсоветского пространства, начали официально отмечать в 1965 году. Этот праздник является символом уважения к педагогам, которые не только обучают, но и воспитывают детей, формируя их мировоззрение и помогая в достижении целей. Учителя считаются хранителями знаний и важнейшими наставниками для будущих поколений.

В Казахстане празднование Дня учителя включает в себя школьные мероприятия, концерты и поздравления. Ученики готовят для своих педагогов открытки, стихи, песни и танцы, выражая таким образом благодарность за их труд. В этот день также проводятся официальные церемонии награждения, на которых лучшие педагоги получают почетные грамоты, премии и звания.

Например, звание "Заслуженный учитель Казахстана" является одной из самых высоких государственных наград для педагогов, а выдающиеся учителя могут быть удостоены премий, таких как награда от министерства просвещения Республики Казахстан. Всего в Казахстане работает свыше 556 тыс педагогов.

Достижения казахстанской школы: цифры и факты

Система образования в Казахстане за последние десятилетия значительно продвинулась. Приведем несколько важных показателей, которые демонстрируют успехи казахстанской школы. В Казахстане уровень охвата школьным образованием составляет почти 100%. В 2021 году около 3,6 млн детей обучались в более чем 7 500 школах по всей стране.

Среднее образование является бесплатным и обязательным для всех граждан страны в возрасте от 7 до 17 лет. Более 95% детей в возрасте 15 лет продолжают обучение в школах, что является высоким показателем по сравнению с большинством стран региона.

По данным на 2023 год, дефицит учителей в Казахстане составляет около 6 000 специалистов, особенно в сельских школах и в предметных областях, таких как математика, физика и иностранные языки. Для решения этой проблемы государство предлагает различные программы по привлечению молодых педагогов, включая выплаты "подъемных" пособий для тех, кто соглашается работать в отдаленных регионах.

В последние годы в Казахстане наблюдается значительное увеличение заработных плат учителей. В 2021 году их оклады были увеличены на 25%, а в 2022 году — еще на 25%. В 2023 году правительство пообещало увеличить зарплаты учителей еще на 30%, чтобы сделать профессию более привлекательной и поддержать педагогов.

За последние годы Казахстан активно развивает цифровые технологии в школах. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, свыше 2,5 млн школьников были переведены на дистанционное обучение. Для этого было создано более 3 000 цифровых образовательных платформ и приложений, таких как Kundelik.kz и BilimLand.kz, которые поддерживают процесс обучения онлайн.

Казахстанские школьники показывают хорошие результаты на международных олимпиадах. Например, в 2022 году казахстанские ученики завоевали 27 медалей на международных олимпиадах по математике, физике, химии и информатике.

В 2018 году Казахстан принял участие в международном тестировании PISA (Programme for International Student Assessment). Средний балл казахстанских учащихся составил 387 баллов по чтению, 423 — по математике и 387 — по естественным наукам. Хотя эти показатели ниже среднего по ОЭСР (489 по чтению, 492 по математике и 493 по естественным наукам), страна активно работает над улучшением этих результатов. Важно отметить, что на национальном уровне внедряются программы, такие как "Образованная нация", которые направлены на повышение качества преподавания и учебных материалов.

Программы поддержки и развития учителей

Казахстанская система образования активно развивается, и одним из ключевых аспектов является поддержка учителей. Государство предлагает различные программы для повышения квалификации и профессионального роста педагогов. В их числе программа "Болашак", которая позволяет учителям проходить обучение и стажировки за границей, что помогает им ознакомиться с передовыми мировыми практиками в области образования.

Только в 2022 году более 34 000 учителей прошли курсы повышения квалификации, что способствует улучшению качества преподавания и внедрению новых методов обучения. Государственные программы также направлены на улучшение условий работы в сельских школах. В 2023 году было выделено более 12 миллиардов тенге на развитие инфраструктуры сельских школ, что включало ремонт зданий, оснащение классов современным оборудованием и повышение условий проживания для учителей.

Празднование Дня учителя: что говорит о подарках закон?

День учителя в Казахстане — это важный праздник, который подчеркивает значение профессии педагога в обществе. Казахстанские школы и учителя продолжают показывать достойные результаты, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются в современном мире. Улучшение условий труда, рост заработных плат, развитие цифровизации и международные успехи свидетельствуют о том, что система образования страны находится на пути к дальнейшему прогрессу. Учителя — это основа образовательной системы, и их роль в воспитании и обучении молодежи является неоценимой для будущего Казахстана.

Тем не менее в Казахстане подарки учителям, особенно в государственном секторе, регулируются законодательством, чтобы избежать возможных проявлений коррупции и злоупотреблений.

Что говорит закон о подарках учителям? Согласно Закону Республики Казахстан "О противодействии коррупции", учителя и другие государственные служащие не имеют права принимать подарки, если их стоимость превышает определенную сумму. Это связано с предотвращением коррупции и злоупотребления должностным положением. На практике это означает, что учитель не может принимать дорогие подарки от родителей или учеников, чтобы исключить возможность воздействия на их профессиональную деятельность.

Основные положения закона говорят о запрете принимать подарки, которые могут быть расценены как попытка повлиять на их решения или отношения с учениками. Также закон ограничивает стоимость подарков для государственных служащих, включая учителей. Эта сумма не должна превышать эквивалент 2 МРП (1 МРП = 3692 тенге). Однако учителя официально не являются государственными служащими.

Согласно Гражданского кодекса Казахстана (ст.509), учителям запрещается дарить подарки, стоимость которых превышает 10 МРП. Соответственно в 2024 году подарки учителям свыше 36,9 тыс тенге могут расцениваться как взятка, что может повлечь административные или уголовные последствия как для учителя, так и для дарителя.

Этикет дарения подарков в школах

Несмотря на юридические ограничения, подарки учителям остаются традицией. Важно помнить, что дарение подарков должно быть способом выражения искренней благодарности, а не средством получения привилегий. Чтобы избежать недоразумений, многие школы устанавливают свои внутренние правила, рекомендующие родителям и ученикам придерживаться определенных рамок.

Как лучше выразить благодарность? Решением могут быть подарки коллективного характера. В некоторых школах родители собирают деньги на коллективный подарок, чтобы избежать слишком дорогих личных подношений. Вместо дарения учителю дорогих подарков можно организовать сбор средств на развитие школы, улучшение условий для детей, покупку книг в библиотеку или поддержку школьных проектов.

Подарки, которые не нарушают законодательство и имеют символический характер, допустимы. Такие подарки должны быть выражением благодарности, а не попыткой повлиять на учебный процесс или оценки. Примеры разрешенных подарков включают в себя цветы, символизирующие уважение и благодарность; личные поздравительные открытки, сделанные учениками или их родителями, считаются приемлемым вариантом; небольшие сувениры, которые могут быть канцелярскими принадлежностями, чашки, блокноты с символикой школы или личные сувениры, но их стоимость должна быть невысокой.

Дарение книг, особенно тех, которые могут быть полезны в учебном процессе или являются предметом интереса учителя, считается отличной идеей. Важно, чтобы стоимость книги не превышала установленные ограничения. Допустимы и подарки в виде коробки конфет или других сладостей, если их стоимость не превышает лимиты, установленные законом.

Какие подарки нельзя дарить учителям? Любые подарки, которые превышают допустимую стоимость или могут быть восприняты как взятка, считаются неподходящими. Эти ограничения направлены на предотвращение возможного конфликта интересов. Неприемлемым подарком видится золотые или серебряные украшения, часы, бриллианты и другие предметы роскоши считаются неприемлемыми подарками. В последние годы фиксируются факты дарения электроники. Как правило, смартфоны, планшеты, ноутбуки и другая электроника имеют высокую стоимость и поэтому могут нарушать этику и не желательны к дарению.

Дарение наличных денег или подарочных карт учителям строго запрещено законом. Сюда же относится и дорогие предметы. Это может включать бытовую технику, мебель или другие крупные покупки, которые могут рассматриваться как взятка. Дарение поездок или оплату отдыха считается прямым нарушением законодательства.

Какая ответственность за нарушение закона? Если учитель принимает подарок, который превышает допустимую законом сумму, это может быть расценено как коррупция. В таких случаях могут применяться следующие меры. Во-первых, учителя могут быть оштрафованы, а даритель также может быть привлечен к ответственности. В случае, если подарок имеет высокую стоимость и является попыткой повлиять на решения учителя, возможны уголовные последствия для обеих сторон.

В Казахстане, согласно законодательству, учителя не могут принимать дорогие подарки, чтобы избежать проявлений коррупции. Однако подарки, имеющие символический характер, такие как цветы, открытки, книги и сувениры, являются допустимыми. Чтобы выразить благодарность своим учителям и в то же время не нарушить закон, важно придерживаться установленных норм и помнить, что главное в этом празднике — внимание и уважение, а не стоимость подарка.