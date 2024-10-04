18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.84
531.33
5.07
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.10.2024, 10:56

Цена на самый необходимый продукт резко подскочила в Казахстане

Новости Казахстана 0 536

Стоимость соли за неделю с 24 сентября по 1 октября в Казахстане в среднем выросла сразу на 2,4%. Более резкая динамика за семь дней в последний раз отмечалась около двух с половиной лет назад, в аномальном марте 2022-го, следует из данных БНС АСПиР РК, передает «Голос народа».

фото: Голос народа
фото: Голос народа

Из обследованных городов самое резкое подорожание фиксируется в Алматы – тут соль за неделю прибавила в цене сразу 13,8%. Интересно, что в центре Алматинской области, городе Конаев, соль, напротив, подешевела – на 1,2%. Так что теперь товар в мегаполисе стоит в среднем на 10 тенге и 12% дороже, чем в Конаеве, хотя неделю назад в Алматы получалось чуть дешевле. Ну, по крайней мере в среднем и с точки зрения официальной статистики.

Как пишет DATA HUB, к концу июня в Астане она по сравнению с началом года «официально» подешевела на 10,8%, а «экспериментально» (по чекам из магазинов) подорожала на 3,6%. В двух других регионах разрыв не особо резкий: в Алматы соль за тот же период подорожала на 1,5% при традиционных подсчетах, на 4% - при экспериментальных; в Карагандинской же области получилось минус 0,1% по классической оценке, и плюс 1,1% по чекам.  

Прямо сейчас, на этой неделе, кстати, по традиционным подсчетам получается, что в Астане соль по-прежнему стоит на 9,4% меньше, чем в начале года, тогда как в Караганде цены стали на 1,3% больше, а в Алматы – на 23% больше.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?