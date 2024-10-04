Цена на самый необходимый продукт резко подскочила в Казахстане

Стоимость соли за неделю с 24 сентября по 1 октября в Казахстане в среднем выросла сразу на 2,4%. Более резкая динамика за семь дней в последний раз отмечалась около двух с половиной лет назад, в аномальном марте 2022-го, следует из данных БНС АСПиР РК, передает « Голос народа ».

фото: Голос народа

Из обследованных городов самое резкое подорожание фиксируется в Алматы – тут соль за неделю прибавила в цене сразу 13,8%. Интересно, что в центре Алматинской области, городе Конаев, соль, напротив, подешевела – на 1,2%. Так что теперь товар в мегаполисе стоит в среднем на 10 тенге и 12% дороже, чем в Конаеве, хотя неделю назад в Алматы получалось чуть дешевле. Ну, по крайней мере в среднем и с точки зрения официальной статистики.

Как пишет DATA HUB, к концу июня в Астане она по сравнению с началом года «официально» подешевела на 10,8%, а «экспериментально» (по чекам из магазинов) подорожала на 3,6%. В двух других регионах разрыв не особо резкий: в Алматы соль за тот же период подорожала на 1,5% при традиционных подсчетах, на 4% - при экспериментальных; в Карагандинской же области получилось минус 0,1% по классической оценке, и плюс 1,1% по чекам.

Прямо сейчас, на этой неделе, кстати, по традиционным подсчетам получается, что в Астане соль по-прежнему стоит на 9,4% меньше, чем в начале года, тогда как в Караганде цены стали на 1,3% больше, а в Алматы – на 23% больше.