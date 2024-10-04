Расчлененное тело гражданина РФ нашли в Алматы

3 октября в квартире, расположенной в Ауэзовском районе города Алматы, было обнаружено расчлененное тело 50-летнего гражданина Российской Федерации, передает Liter.kz .

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В сети распространилась информация о произошедшем убийстве.

В департаменте полиции Алматы на запрос Liter.kz сообщили, что по подозрению в совершении данного преступления была задержана сожительница погибшего.

“На месте происшествия полиция обнаружила топор, который, по предварительным данным, использовался для расчленения тела. В настоящее время задержанная находится в изоляторе временного содержания, и следственные действия продолжаются. Полиция проводит дальнейшие исследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего”, – прокомментировали в ДП.

Иная информация в интересах следствия пока не разглашается.