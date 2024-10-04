Бензина в Казахстане хватит только на 26 дней

«По оценке трейдеров, имеющиеся запасы бензина якобы могут иссякнуть уже во второй половине месяца, вызвав дефицит. Поэтому Республике Казахстан потребуется импорт. Действительно ли у нас иссякнет бензин?» - задался вопросом автор публикации.

В КМГ редакции NT ответили, что с первого октября ТОО «Атырауский НПЗ» остановлен для проведения планово-предупредительных работ (ППР). На период остановки на АНПЗ сформирован резерв нефтепродуктов для обеспечения поставок топлива для потребителей, в том числе бензина Аи-92 более 25 тысяч тонн, ДТ – более 17 тысяч тонн, авиакеросина – более 6 тысяч тонн.

Уточняется, что по состоянию на 3 октября в регионах РК сформированы запасы бензина Аи-92 и ДТ, обеспечивающие потребности внутреннего рынка РК на срок 25 и 26 дней соответственно.