Бензина в Казахстане хватит только на 26 дней

В Сети появилась информация, что АО НК «КазМунайГаз» планирует закупить в октябре около 50 тысяч тонн российского автобензина, так как в стране прогнозируется дефицит топлива. Редакция ИА «NewTimes.kz» обратилась в компанию за подтверждением либо опровержением информации.
«По оценке трейдеров, имеющиеся запасы бензина якобы могут иссякнуть уже во второй половине месяца, вызвав дефицит. Поэтому Республике Казахстан потребуется импорт. Действительно ли у нас иссякнет бензин?» - задался вопросом автор публикации.
В КМГ редакции NT ответили, что с первого октября ТОО «Атырауский НПЗ» остановлен для проведения планово-предупредительных работ (ППР). На период остановки на АНПЗ сформирован резерв нефтепродуктов для обеспечения поставок топлива для потребителей, в том числе бензина Аи-92 более 25 тысяч тонн, ДТ – более 17 тысяч тонн, авиакеросина – более 6 тысяч тонн.
Уточняется, что по состоянию на 3 октября в регионах РК сформированы запасы бензина Аи-92 и ДТ, обеспечивающие потребности внутреннего рынка РК на срок 25 и 26 дней соответственно.
«ТОО «ПКОП» и ТОО «ПНХЗ» работают в штатном режиме, производство и отгрузка нефтепродуктов осуществляется в плановом порядке. Завершение ППР на АНПЗ запланировано на конец октября. Ведется мониторинг запасов, в случае их истощения будут приниматься соответствующие меры», - прокомментировали в компании.
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